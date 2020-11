Covid-19 : Horizon toujours bouché pour les professionnels du tourisme

Redouane Bouwizri est soulagé. Pour la fin de l’année, sa petite agence de voyages basée à Ouarzazate, qui organise des circuits touristiques dans le désert, affiche déjà presque complet. « Nous avons eu des réservations d’étrangers résidant au Maroc, mais aussi de quelques Français qui vont profiter de l’assouplissement du confinement en France pour voyager ici », nous confie-t-il. Après neuf mois d’arrêt quasi total de son activité et trois saisons perdues à cause du confinement, de la fermeture des frontières et des mesures de reconfinement en Europe, cette très timide reprise hivernale lui redonne de l’espoir, même s’il s’avoue chanceux.

Une activité a minima

« Exceptionnellement, j’ai des demandes de réservations, mais ce n’est pas le cas de tous mes confrères, tempère-t-il. Et on ne sait pas comment va se dérouler…