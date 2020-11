Après cinq ans à la tête d'Inwi, Nadia Fassi Fehri rejoint l'OCP

Nouvelle recrue dans le top management du groupe OCP. Nadia Fassi Fehri, qui avait présenté sa démission de son poste de PDG d’Inwi le 30 septembre dernier, a été nommée en tant que Chief Transformation Officer et membre du comité stratégique du géant marocain des phosphates, à partir de ce lundi 30 novembre, rapporte la MAP.

En intégrant l’OCP, Nadia Fassi Fehri entend apporter son expérience du digital « comme levier majeur de la transformation des business models, de la culture d’entreprise et de ses modes de fonctionnement », indique le groupe.

Diplômée de l’École Polytechnique, de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’ESCP-EAP European School of Management, Nadia Fassi Fehri a exercé différentes fonctions au sein du Groupe Managem où elle a assuré notamment le lancement de la première mine d’or au Maroc.

Entre 2015 et 2020, elle a conduit la transformation d’Inwi en un opérateur digital global, ayant investi les secteurs stratégiques du Cloud, de la cybersécurité et du paiement mobile.

(avec MAP)