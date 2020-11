4ème édition du Digital Brunch sous le thème des “Tendances Digitales 2021”

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Rendez-vous incontournables des professionnels du marketing et de la communication, les Digital Brunch ont pour but de partager et d’échanger autour des tendances et des stratégies de marketing et de communication de demain. “À travers cette initiative, TNC – thenext.click ambitionne de mettre à la portée des professionnels du métier, les dernières tendances digitales 2021” déclare M. Hassan Rouissi, co-fondateur de TNC – thenext.click.

Contrairement aux éditions précédentes, cette 4ème édition du Digital Brunch se tiendra 100% en ligne. “La crise liée à la propagation du COVID-19 a démontré le rôle incontournable du digital. Nous avons donc opté pour un format virtuel afin de garantir la sécurité de l’auditoire et permettre ainsi à un plus grand nombre de professionnels des métiers du marketing et de la communication de participer à cet événement” précise M. Hamza Berrada, CEO de Mediamatic, agence média digitale spécialisée dans le conseil et stratégie en achat média.

Durant cette 4ème édition du Digital Brunch, l’ensemble des intervenants tenteront de répondre à différentes problématiques : Comment le marketing digital va évoluer ces prochaines années ? Quel impact la crise du COVID-19 sur le marketing digital ? Quelles sont les tendances du marketing digital en 2021 ?

Parmi les intervenants de marques, la 4ème édition du Digital Brunch connaîtra la participation de :

Youssef Cheikhi (Groupement des Annonceurs du Maroc)

Maria Ait M’hammed (Union des Agences de Conseil en Communication), ,

Rapha Cohen (Waze – Google),

Kaoutar Benazzi (Havas Programmatic Hub),

Jawad Khan (Tiktok)

Michel Juvillier (The Programmatic Society).

Youssef Barradi (Lesieur Cristal)

Driss Slaoui (WLB)

Ce panel traitera de sujets divers et variés dont les tendances digitales au Maroc, la télévision segmentée, le Social e-commerce et la programmatique.