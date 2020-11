La RAM lance 4 nouvelles liaisons aériennes entre Tanger et l’Europe

Royal Air Maroc (RAM) s’apprête à lancer quatre nouvelles routes aériennes reliant Tanger à Madrid, Bruxelles, Barcelone et Malaga, a annoncé jeudi 26 novembre la compagnie aérienne nationale dans un communiqué. Ces liaisons seront effectives dès le 11 décembre.

Ce renforcement des liaisons aériennes vise à promouvoir le tourisme marocain et permettre aux Marocains résidant à l’étranger de voyager plus facilement au Maroc, selon la compagnie.

S’agissant du programme des vols réservé à ces nouvelles lignes, la RAM indique que la liaison Tanger-Malaga se fera à cinq fréquences par semaine (lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche), tandis que quatre fréquences par semaine concerneront les liaisons Tanger-Madrid (lundi, mardi, samedi et dimanche), Tanger-Barcelone (mardi, mercredi, jeudi et samedi) et Tanger-Bruxelles (mardi, jeudi, vendredi et dimanche).

“Ce programme est appelé à être réajusté en fonction de la demande”, précise la compagnie aérienne.

