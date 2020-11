Soit nous sommes ensemble pour relever ce défi et nous réussirons, soit nous avancerons en rangs dispersés et nous échouerons”. Tel était le message du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, aux patrons lors de son passage à la CGEM ce jeudi 26 novembre, pour discuter des différents dispositifs de la loi de finance 2021. Fonds d’investissement, couverture sociale, politique…