Abderrahim Bouaida: “Seul celui qui nous a amené Akhannouch comme chef serait capable de nous répondre”

Smyet bak ?

Souilem Bouaida.

Smyet mok ?

Oum Assaâd Kamal.

Nimirou d’la carte ?

JA7000115.

On vous a expulsé du RNI au moment où tout le monde suivait l’évolution de la situation à nos frontières. Ça va, pas trop froissé ?

J’ai été surpris par cette décision, à l’heure où le pays entier était mobilisé derrière notre roi. Ça s’est passé le lundi 16 novembre, avec le début des opérations des FAR à Guerguerat. C’est un très mauvais timing. J’ignore quel message le président du parti Aziz Akhannouch a voulu transmettre en expulsant un dirigeant issu justement des provinces du sud. Ceci démontre que le leadership du parti manque de perspectives et de clairvoyance. On aurait pu dépasser tous nos différends en cette période où l’intérêt suprême de la nation prime sur tout.

Comment s’est déroulée votre réunion avec la commission régionale du RNI ?

Je n’ai pas assisté à cette réunion illégale. Je rappelle que mon expulsion a été décidée et signée par le vice-président. Ça ne figure nulle part dans…