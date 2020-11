Patients atteints de maladies rares, les laissés-pour-compte de la crise sanitaire

Pour Khadija Moussayer, docteure spécialisée en médecine interne et gériatrie, et présidente de l’Alliance maladies rares Maroc (AMRM), la mise en place d’un plan national des maladies rares est une urgence. Par maladie rare, on entend officiellement une maladie qui touche moins d’une personne sur 2000. Il existe plus de 8000 maladies rares, et selon Khadija Moussayer, elles concernent approximativement 1,5 million de Marocains. “Ce nombre est supérieur aux cas de cancer ou de diabète”, avance la spécialiste, qui déplore que le parcours de soin des patients atteints de maladies rares reste chaotique. “Cela se justifie principalement par le fait que nous manquons de recherche, de spécialistes et de centres spécialisés de proximité.” Un parcours de soin qui s’est d’autant plus complexifié avec la crise sanitaire qui a mis…