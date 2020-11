Casablanca : le gouvernement prolonge les mesures restrictives pour 4 semaines

Dans un communiqué diffusé ce samedi 21 novembre, le gouvernement a annoncé la prolongation des restrictions dans une partie de la région de Casablanca-Setta pour 4 semaines pour faire face à la propagation du coronavirus. Cette décision entre en vigueur ce dimanche 22 novembre à 21h.

Le gouvernement précise que ces mesures interviennent suite aux conclusions des opérations de suivi quotidien et d’évaluation régulière effectuées par les comités de veille et de suivi de la préfecture de Casablanca, et en tenant compte des recommandations de la Commission scientifique et technique sur la nécessité de poursuivre les mesures nécessaires pour contrer la propagation de Covid-19 et du communiqué du gouvernement en date du 23 octobre 2020 au sujet de la prolongation des mesures de précaution décidées auparavant dans la préfecture de Casablanca.