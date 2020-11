Provinces du sud: vaincre aussi par le développement

Les succès diplomatiques et militaires dans le dossier du Sahara doivent aussi s’accompagner de succès économiques. “Notre engagement à consolider la marocanité du Sahara au niveau international n’a d’égale que notre action soutenue pour que nos provinces sahariennes deviennent un moteur du développement régional et continental”, avait déclaré Mohammed VI dans le discours de la Marche Verte, le 7 novembre. L’objectif est de faire des deux villes du sud, Laâyoune et Dakhla, des pôles économiques tournés vers l’Afrique.

Un petit Tanger Med au Sud

Le roi a ainsi annoncé dans son discours que “la façade atlantique sud du royaume, située face au Sahara marocain, constituera une interface maritime d’intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international”. Pour ce faire, le port Dakhla Atlantique contribuera à “consacrer la tendance” déjà réalisée par Tanger Med en tant que premier port africain. D’un coût de 10 milliards de dirhams, le…