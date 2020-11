N’BNIOUW L’7AYAT : le programme de Responsabilité Sociale et Sociétale de LafargeHolcim Maroc pour créer de la valeur partagée

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

N’BNIOUW L’7AYAT : un programme RSE pour créer de la valeur partagée

LafargeHolcim Maroc a fait du développement durable et de la RSE une de ses valeurs fondamentales et un véritable moteur de croissance.

George Michos, administrateur directeur général de LafargeHolcim Maroc, a déclaré : « LafargeHolcim Maroc accompagne depuis 90 ans le développement économique du Royaume. Nous avons élaboré puis étoffé une stratégie de responsabilité sociale et sociétale avec comme objectif principal de créer de la valeur partagée et de bâtir des liens durables avec nos communautés riveraines. Nous sommes engagés dans une démarche d’intégration durable dans les territoires dans lesquels nous opérons et dans un co-développement des régions et des communes dans lesquelles sont présentes nos opérations. La démarche RSE de LafargeHolcim Maroc se construit ainsi autour de cette valeur de progrès pour créer un lien entre progrès sociétal et progrès économique. »

Le programme RSE de LafargeHolcim Maroc, N’BNIOUW L’7AYAT, repose en premier lieu sur un processus de dialogue de proximité permanent avec les parties prenantes locales dans le cadre d’échanges réguliers sur les projets et problématiques des territoires concernés. Ce dialogue indispensable avec les communautés avoisinantes permet de bien identifier les axes de co-développement prioritaires à partir de l’analyse de la situation économique locale réelle.

N’BNIOUW L’7AYAT : un programme RSE structuré centré sur 4 axes majeurs

LafargeHolcim Maroc déploie son programme RSE en se concentrant sur 4 axes prioritaires :

● l’éducation de proximité et la lutte contre l’abandon scolaire de tous, et notamment des filles ;

●le partage des actions sécurité et l’accès aux soins pour les communautés les plus proches ;

● le développement de l’employabilité des jeunes issus des communautés locales ;

● le développement local via des partenariats dans des actions allant dans le sens de la protection écologique et de l’amélioration du cadre de vie de nos riverains.

En 2019, 110 000 riverains de nos sites ont bénéficié des actions du programme N’BNIOUW L’7AYAT.

Dans le cadre de ces 4 axes prioritaires, la mise en œuvre des actions RSE de LafargeHolcim Maroc est très décentralisée. Chaque directeur de site maintient un dialogue permanent avec les acteurs locaux et analyse avec eux les besoins dans les domaines d’actions prioritaires. Les projets sont ensuite portés seuls ou en partenariat avec des organismes publics ou privés.

En 2020, dans un contexte économique et social fortement perturbé par la pandémie de Covid-19, nos sites industriels se sont focalisés sur les deux attentes majeures de nos riverains : un support pour l’éducation et un accompagnement pour le développement de l’employabilité.

N’BNIOUW par l’éducation : contribuer à l’éducation des jeunes générations

100 écoles et plus de 14 000 enfants et adolescents ont bénéficié en 2020 des actions initiées par LafargeHolcim Maroc dans le domaine de l’éducation. Pour les directeurs d’usine présents, « nos équipes, sur nos sites industriels, ont la volonté d’être au plus près des enfants et des jeunes de nos communautés. Ils sont le futur de notre pays. Nous voulons apporter notre support à l’effort éducatif national et partager nos savoirs quand cela est possible. En contribuant à l’investissement éducatif, nous préparons l’avenir : celui des jeunes de nos territoires, mais également le nôtre ».

Les sites de LafargeHolcim Maroc sont investis dans différents projets permettant de soutenir l’éducation des jeunes générations et enfants de nos riverains avec une attention particulière à toutes les actions permettant d’éviter l’abandon scolaire :

● être transportés pour aller à l’école, avoir un cartable et des fournitures scolaires, avoir des infrastructures permettant un enseignement de qualité, disposer de matériel informatique ;

● bien voir, être en bonne santé ;

● bénéficier de l’expérience de nos collaborateurs pour le soutien scolaire.

Cette année, dans le contexte Covid-19, les équipes LafargeHolcim Maroc ont déployé des actions de protection de la santé en veillant à ce que toutes les écoles bénéficient d’eau courante pour le lavage des mains et en menant des actions de sensibilisation aux gestes barrières avec la distribution de masques et de gel hydro-alcoolique.

N’BNIOUW par l’employabilité : contribuer au développement des compétences locales

Depuis de nombreuses années, LafargeHolcim Maroc met le développement de l’employabilité au cœur de ses préoccupations. Ces actions se sont au fil du temps étoffées et enrichies pour devenir, autour de l’ensemble des sites, un axe majeur du programme N’BNIOUW L’7AYAT. L’enjeu est de contribuer à la formation des populations locales et de favoriser la création et la croissance de coopératives et TPE dans le cercle le plus proche de nos sites, avec une attention particulière aux jeunes, filles et garçons. Les projets sont ensuite portés seuls ou en partenariat avec des organismes publics ou privés.

Les programmes annuels des usines intègrent des actions permettant :

● la prise en charge de formations qualifiantes avec des organismes spécialisés, notamment l’OFPPT ;

● une aide à la création d’activités génératrices de revenus ;

● un appui au développement des coopératives et des TPE et à des activités locales existantes ;

● l’orientation des jeunes et un accompagnement dans les actions de formation de base.

Au total, entre 2019 et 2020, 36 actions ont été réalisées pour près de 3 300 riverains dans toutes les régions d’activité de LafargeHolcim Maroc.

Parmi les derniers projets, LafargeHolcim Maroc s’est engagé dans :

● des formations qualifiantes aux métiers du BTP à travers un partenariat avec l’OFPPT (plâtrier, menuisier aluminium, etc.) pour des jeunes riverains des usines de Meknès et Bouskoura ;

● la création de microprojets individuels autour de tous nos sites ;

● des formations d’insertion dans le domaine de la couture, de la cuisine, des permis poids lourds ou encore de la coiffure à Tanger, Tétouan, Meknès et Agadir ;

● une aide à la mise à niveau de certaines activités et projets existants notamment à Meknès, Bouskoura, Oujda, Settat ;

● un soutien des associations œuvrant dans le domaine de l’emploi et employabilité.

M. George Michos a rappelé l’engagement de LafargeHolcim Maroc : « LafargeHolcim Maroc a la volonté de devenir un modèle dans le secteur des matériaux de construction pour tous les domaines de développement durable. Notre programme RSE N’BNIOUW L’7AYAT est un axe stratégique et un levier de performance qui mobilise l’ensemble de l’entreprise autour d’un objectif commun : créer de la valeur partagée. »