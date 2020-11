Fiscalité: faut-il un impôt sur la fortune?

Le gouvernement avait prévu dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2021 une “contribution de solidarité” de 1,5% sur les revenus nets d’impôts supérieurs à 10.000 dirhams par mois. La Chambre des représentants l’a amendée, en fixant le seuil de taxation aux revenus supérieurs à 20.000 dirhams. Faut-il taxer la classe moyenne ou les catégories les plus aisées? Et pour quels effets réels sur l’économie?

Mohamed Daidaa, SG du Syndicat national démocratique des finances (FDT): “Taxons au moins les produits de luxe”

“Notre groupe parlementaire à la Chambre des conseillers a été le premier à proposer un amendement intégré sur les éléments du revenu imposable, en octobre 2012. Nous avons proposé un ISF défini sur trois tranches (1%, 1,5% et 2,5%) pour les fortunes estimées entre 10 et 50 millions de dirhams ou plus. Notre groupe s’est…