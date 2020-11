Eagle Hills confie la construction de «ORA», la seconde phase de son projet d'exception Rabat Square à EMB

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Eagle Hills, société privée d’investissement et de développement immobilier basée à Abu Dhabi, a choisi EMB pour construire «ORA», la seconde phase de Rabat Square, qui comprend 182 appartements allant de 1 à 4 chambres. L’achèvement des travaux de cette phase emblématique est prévu pour août 2022.

Faisant suite au succès de la première phase de Rabat Square, « ORA» marque une étape majeure dans la vie de ce projet unique dans la capitale. Erigé autour de sa « Plaza », inspirée des plus belles places mondiales, Rabat Square sera décliné en cinq phases de développement pour incarner un nouvel art de vivre au cœur de Dar Essalam.

Signé par des architectes de renom, «ORA» s’étend sur 24 500 mètres carrés et symbolise la nouvelle génération de résidences de prestige. Leurs lignes contemporaines et raffinées sont subtilement agencées avec de légères touches inspirées du patrimoine marocain.

«ORA» représente la quintessence d’une offre résidentielle qui met à la portée de ses résidents les ingrédients d’une vie sereine et harmonieuse avec des avantages inédits. Une piscine, des espaces pour enfants, des espaces de fitness, une salle d’activités et des espaces verts soigneusement aménagés. Avec en prime des halls d’entrées construits sur le modèle des conciergeries d’hôtels les plus prestigieux.

A la clé une large typologie de biens, dont des penthouses d’exception, sont ainsi disponibles avec des surfaces et des agencements variés.

Mohamed Yacoubi, Directeur Général d’Eagle Hills au Maroc, a déclaré : « Nous sommes heureux de cette nouvelle collaboration avec EMB qui vient marquer une étape majeure dans la vie de Rabat Square, un symbole d’élégance, de vie et de dynamisme. Nous sommes convaincus que EMB saura délivrer avec ORA un projet de classe mondiale, tel que nous l’envisageons au sein de Eagle Hills et tel que nous le souhaitons pour le plus grand bonheur de notre clientèle.»

Mouhcine Ayouch Directeur Général d’EMB a indiqué : «ORA est un ajout de premier plan dans notre portefeuille de projets. Nous sommes ravis d’avoir été choisis par Eagle Hills, une référence dans le secteur immobilier de luxe, qui s’engage à créer des nouvelles destinations. Il s’agit d’un projet ambitieux auquel nous sommes fiers de contribuer avec le meilleur de notre savoir- faire.»