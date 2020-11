“2020 Go!” : La solution pour encourager l’insertion des jeunes à l’ère du COVID-19, by Novancy One

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Novancy One organise la première édition de “2020 Go!”, les 25 et le 26 novembre 2020 : un forum virtuel entièrement dédié au recrutement IT et Digital des jeunes diplômés. Une initiative qui va permettre de mettre en relation 10.000 participants, issus des différentes formations nationales en Systèmes d’Information et transformation Digitale, avec plus de 30 entreprises parmi les meilleurs recruteurs Tech au niveau national. L’événement connaîtra également un bon nombre de conférences, d’ateliers RH et surtout de Company Talks. Des sessions où chaque entreprise vient se présenter, décrire un métier dont elle détient l’expertise et interagir directement en “live-chat” avec les participants pour répondre à leurs interrogations et les orienter dans leurs recherches et démarches.

Les Marocains en général et les talents IT en particulier n’ont pas à autant pâtir du développement de répercussions sociales et économiques, d’une pandémie qui n’a alerté personne, avant de déstabiliser l’ordre mondial. Nous devons les assister, les accompagner et les armer des bons outils pour décrocher des opportunités qui correspondent à leurs talents et à leurs attentes. Les entreprises internationales à travers le monde n’ont pas hésité pendant le confinement à recruter des talents nationaux, profitant ainsi du vide en matière de recrutement qui s’est installé à l’annonce de l’état d’urgence sanitaire. Nous avons encore une ressource extraordinaire de talents dans le secteur IT et Digital. Appelons-la à collaboration et mettons à profit ces compétences qui ne peuvent que mieux servir l’avenir de notre nation.