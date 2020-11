Taxer les produits sucrés : le débat remis au goût du jour

Une fois de plus, le débat sur la taxe intérieure de consommation (TIC) concernant les produits contenant du sucre revient sur le devant de la scène. Après une première augmentation de 50 %, entrée en vigueur en 2019, le groupe parlementaire du PJD a proposé cette année un amendement au projet de loi de finances 2021 pour inclure d’autres boissons et produits contenant du sucre, notamment les produits laitiers, les biscuits, le chocolat, les glaces et autres confiseries. Dans le détail, le parti de la lampe a proposé une TIC de 40 dirhams par hectolitre de produit lacté sucré dont la teneur en sucre est de moins de 5 grammes ; 50 dirhams pour une teneur en sucre entre 5 et 10 grammes ;…