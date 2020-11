Le passage d'El Guerguarate complètement sécurisé, des échanges de coups de feu durant l'opération

Le passage d’El Guerguarate entre le Maroc et la Mauritanie est à présent complètement sécurisé par la mise en place d’un cordon de sécurité par les Forces Armées Royales (FAR), conformément aux instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, indique vendredi un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

