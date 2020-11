Laurence Leenaert, sous le soleil exactement

L ’art de la combinaison

En 2014, Laurence Leenaert débarque à M’hamid El Ghizlane pour quelques semaines, en quête d’inspiration pour une ligne de sacs à dos. Elle n’est jamais repartie. “J’ai suivi mon instinct en venant ici et en étant ouverte à tous les scénarios possibles. Cela m’a porté chance jusqu’à présent”, sourit celle qui, diplôme des Beaux-arts en poche, a fini par quitter sa Belgique natale pour lancer sa marque au Maroc.

“Je ne pense pas que LRNCE aurait pu naître ailleurs” Laurence Leenaert

“Je ne pense pas que LRNCE aurait pu naître ailleurs”. Ce sera donc Marrakech. La créatrice a 25 ans lorsqu’elle s’installe dans la médina. Là, au plus près des artisans, elle dessine, colle, coud, et ses motifs graphiques — qui deviendront sa marque de fabrique — s’apposent sur des céramiques, tapis et autres textiles. “Une de mes activités favorites est la perpétuelle recherche de combinaisons de différents…