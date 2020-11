Covid-19: reconfinement général, une solution?

Lors de son intervention à la Chambre des conseillers, le 4 novembre, pour faire le point sur les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur la situation économique et sociale du pays, le Chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, a laissé planer le doute sur un possible reconfinement. “On espère ne pas reconfiner le pays, mais c’est une option”, a-t-il déclaré. TelQuel fait le point avec deux médecins pour savoir si, oui ou non, le Maroc pourrait se permettre un deuxième confinement général.

Dr Mustapha Ennaji, virologue: “La solution est entre les mains du citoyen”

“Le taux de propagation du virus est très élevé. Pour arrêter cette propagation, il y a deux possibilités. La première, c’est la prévention, et c’est ce qu’on a fait jusqu’à présent, mais ce moyen a montré ses limites étant donné que le taux de propagation risque…