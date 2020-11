Intégrité territoriale : A l’ONU, le couple Rabat-Abu Dhabi fait front commun pour critiquer l’Iran

Le 4 novembre était une journée importante pour les diplomaties marocaine et émiratie. Non seulement les deux pays ont participé à l’inauguration du nouveau consulat émirati à Laâyoune, mais ils ont également agi de concert pour critiquer la politique iranienne devant la scène internationale. Cette action conjointe a été menée par les deux pays lors de la réunion de la quatrième commission des Nations Unies qui traite des politiques spéciales et de la décolonisation. Si la réunion a abouti à l’adoption de plusieurs résolutions visant à dénoncer les agissements d’Israël dans les territoires occupés, elle a surtout été marquée par un « clash » entre Téhéran d’un côté et Rabat et Abu Dhabi de l’autre. L’objet de ces tensions ? L’intégrité territoriale des trois pays. Retour sur cette réunion chargée en invectives.

Trois îles et des tensions

A l’origine de cette rixe, une déclaration iranienne…