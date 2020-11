Promotion immobilière : retour sur l’aventure rwandaise des Résidences Dar Saada

En kinyarwanda, la langue nationale du Rwanda, il y a un adage populaire qui dit qu’un seul pilier ne fait pas la maison. Une relation bilatérale entre deux pays ne peut, elle non plus, aboutir en ne s’appuyant que sur un seul axe de partenariat. Le Maroc l’a très bien compris. En 2016, année du rapprochement officiel entre le royaume et le “pays des Mille Collines”, le partenariat diplomatique a été d’emblée fortifié par une coopération économique multisectorielle. Cette année-là, marquée en juin par la visite du président rwandais Paul Kagame au Maroc et par l’étape rwandaise en octobre de la tournée du roi Mohammed VI en Afrique de l’Est, constitue le chapitre inaugural d’une série d’investissements au…