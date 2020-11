Parution. “Vues du Maroc juif : formes, lieux, récits”

Ces contributions tissent un ensemble inédit de textes et d’œuvres d’art, cumulant les temporalités autour de souvenirs d’un monde perdu à jamais, d’un Maroc que les plus jeunes ignorent, et que ce livre propose de revisiter d’une manière plurielle et protéiforme. L’ensemble mène à une réflexion sur la portée, aujourd’hui, du maintien de la mémoire du judaïsme marocain.

Cet ouvrage devrait intéresser celles et ceux qui portent un intérêt à l’histoire du judaïsme marocain du XXe siècle, aux arts contemporains et à leurs investigations de l’histoire et des archives, et enfin à la littérature autobiographique autour de l’exil et de la mémoire.

*Extraits de la 4e de couverture