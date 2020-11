El Othmani dément l’adoption d’un reconfinement national

Le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani a affirmé, dimanche 1er novembre à Rabat, que le communiqué prétendant la tenue d’un conseil du gouvernement pour l’adoption d’un reconfinement au niveau de l’ensemble du territoire national est « faux, infondé et monté de toutes pièces », soulignant que depuis le début de la pandémie de Covid-19, le gouvernement a opté pour une politique de « transparence, de clarté et de franchise ».

Dans une déclaration à la presse, El Othmani a indiqué avoir été « surpris par ce faux communiqué et les fausses informations qu’il contient », assurant que « toutes les informations nécessaires et les décisions seront communiquées de manière officielle et publiées par les médias officiels ».

Sur Facebook, le porte-parole du gouvernement Saaïd Amzazi a également démenti la publication d’un communiqué par le gouvernement :

على إثر تداول بلاغ صحفي مفبرك مفاده أن الحكومة قد قررت إعادة تطبيق الحجر الصحي في كافة ربوع التراب الوطني، فإن الحكومة… Publiée par ‎Saaïd Amzazi سعيد أمزازي‎ sur Dimanche 1 novembre 2020

Une situation « inquiétante »

Après avoir indiqué que plusieurs pays ont annoncé une deuxième vague avec un impact sur les plans épidémiologique, économique et social, El Othmani a qualifié d’« inquiétante » la situation épidémiologique actuelle, faisant savoir que cette dernière fait l’objet d’une évaluation hebdomadaire qui définit les décisions à prendre.

En revanche, a-t-il poursuivi, « les décisions que nous communiquons sont prises par des comités scientifiques de veille et de suivi de la situation épidémiologique », relevant que « l’engagement des citoyens permettra de maîtriser l’épidémie et réduire le nombre des cas positifs, des cas critiques et des cas de décès ».

Le chef du gouvernement a, à cette occasion, appelé à la mobilisation générale et au respect des mesures préventives et de précaution préconisées par les autorités compétentes.

(avec MAP)