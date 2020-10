Lamia Housni innove au service de l’humain

L e défi du début

Élève modèle, Lamia Housni fait sa scolarité à Agadir où elle décroche un baccalauréat en science mathématique avant d’accéder aux classes préparatoires dans cette même ville. Deux années plus tard, elle prend le chemin de Rabat pour poursuivre ses études à l’École nationale supérieure des mines en électromécanique. “C’était assez exceptionnel pour moi de faire des études en mécanique et être major de la discipline. À l’époque, très peu de filles optaient pour cette filière, encore moins dans ma région”, se remémore-t-elle avec fierté. Diplômée en 2002, la jeune ingénieure intègre directement le groupe OCP. Une “aventure” et une “belle introduction” dans la vie professionnelle en tant que responsable de la maintenance du stock et d’approvisionnement des navires de l’unité de transport maritime de l’OCP au Maroc. Un environnement extrêmement challengeant pour une jeune ingénieure qui débute sa…