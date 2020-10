Disparition de Mohamed Melehi : l'hommage en choeur de ceux qui l'ont connu

A bdelkader Lagtâa, réalisateur

« Il incarnait une des figures qui œuvraient pour l’expansion et le renouvellement de l’art au Maroc »

Je connaissais Mohamed Melehi à travers la revue Souffles que je recevais en Pologne où j’effectuais mes études en cinéma. Il incarnait une des figures qui œuvraient pour l’expansion et le renouvellement de l’art au Maroc. À mon retour au bercail en 1975, j’ai pu rencontrer l’artiste à travers des amis en commun comme Mohamed Chabâa et Mostafa Nissaboury. Notre échange était tellement intense que des liens forts se sont tissés. J’ai alors pu avoir un regard plus poussé sur le mouvement qu’ils ont enclenché à l’École des Beaux-Arts de Casablanca. L’apport de ce groupe est assez important dans la construction d’une histoire de l’art marocaine.

