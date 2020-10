Ligue des Champions CAF : vers un nouveau report du match Zamalek-Raja

En raison de la contamination de 14 joueurs de l’effectif du Raja par le nouveau coronavirus, la Confédération africaine de football (CAF) avait accepté le report de la demi-finale retour de Ligue des Champions qui devait opposer le Zamalek au Raja le 1er novembre (au lieu du 24 octobre). Mais la CAF serait sur le point d’annoncer un second report.

Cette fois-ci, ce sont les autorités égyptiennes qui demandent de repousser le match à une date ultérieure, puisque celles choisies (le 1er novembre pour la demi-finale et le 6 novembre pour la finale), se chevauchent avec celles prévues pour le deuxième tour des élections législatives égyptiennes.

Selon nos sources, deux options s’offrent à la CAF en cas de nouveau report. Décaler le match au mardi 3 novembre et ainsi repousser la finale à une date ultérieure, ou décaler les deux rendez-vous après le 19 novembre, à cause des dates FIFA (11 au 19) lors desquelles les nations africaines disputeront les matchs des éliminatoires de la CAN 2022.

Des sources en Égypte nous confirment que la CAF rendra son verdict concernant ce second report au plus tard vendredi.

Au grand bonheur du Raja ?

Un nouveau report pourrait arranger les affaires du Raja. Le club vert, dont au moins 14 joueurs ont été contaminés par le Covid-19, n’a pas réellement eu le temps de se préparer à sa demi-finale retour face au Zamalek qui avait pu arracher une courte victoire (0-1) à Casablanca.

Pour le moment, plusieurs joueurs sont guéris, d’après les derniers tests PCR effectués par le club qui publie un communiqué par jour sur les réseaux sociaux pour le suivi de l’évolution des cas au sein du club.

نتائج المسحة الطبية الواحدة والعشرين لنادي الرجاء الرياضي Publiée par Raja Club Athletic sur Jeudi 29 octobre 2020

Si le Raja annonce la guérison de quatre nouveaux joueurs, nos sources affirment qu’il manque à l’appel des cadres comme Abdeljalil Jbira, Anas Zniti ou encore Mahmoud Benhalib et Mohamed Makahazi. Des joueurs précieux dans le système de Jamal Sellami, qui croise les doigts pour un prompt rétablissement de ses meilleurs éléments, à l’image de tous les supporters des verts.