Sony Moyen-Orient et Afrique dévoile sa toute nouvelle gamme 2020 de téléviseurs 4K

Sony Moyen-Orient et Afrique vient de dévoiler sa toute nouvelle gamme 2020 de téléviseurs qui permettra aux consommateurs marocains de profiter d’un divertissement de qualité et d’une expérience de visionnage extraordinairement immersive.

Les tous nouveaux téléviseurs LED 4K X95H, X90H, X75H et X80H sont équipés de Android 9 Pie, mais aussi du processeur d’images X1 développé par Sony. Cette nouvelle gamme se compose de téléviseurs de 49 pouces en 4K qui répondent parfaitement à la demande des consommateurs en leur offrant des options de visionnage d’une qualité incroyable.

Grâce à des technologies en constante évolution et à des grands écrans de qualité supérieure, la nouvelle gamme de téléviseurs de Sony optimise radicalement l’expérience des consommateurs. La nouvelle génération de téléviseurs se définit par une expérience de visionnage complétement personnalisée, immersive et ultra-réaliste. Sony a d’ailleurs tenu à ce que ces éléments soient placés au cœur du processus de développement de ces nouveaux téléviseurs.

S’exprimant à ce sujet, Shuichi Mugitani, directeur du marketing de Sony Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : « Notre priorité absolue est d’offrir à nos clients au Maroc une expérience de visionnage qui soit optimale. Notre gamme 2020 de téléviseurs est équipée de la très innovante fonction de recherche vocale développée par Sony et qui fonctionne sous 23 langues différentes, parmi lesquelles l’arabe. Cela démontre plus que jamais notre engagement envers nos clients au sein de la région en leur fournissant des solutions qui soient parfaitement optimisées pour eux et qui puissent répondre de manière extrêmement précise à leurs besoins. La gamme de téléviseurs LED Bravia offre une qualité d’image exceptionnelle grâce au nouveau processeur d’images Sony X1™ Ultimate qui l’équipe, mais aussi à la technologie de gradation locale « Full Array » et à la technologie X-Motion Clarity ».

Le processeur d’images Sony X1™ fournit une qualité d’image qui est à la fois ultime, claire et précise, permettant ainsi aux clients de bénéficier d’une expérience de visionnage extraordinairement réaliste. En outre, et grâce à TRILUMINOS™ Display, Sony est capable de reproduire les plus subtiles nuances de couleurs et de lumière, de la manière la plus aboutie qui soit. Le son de qualité supérieure est également l’un des éléments clés pour profiter d’une expérience de visionnage complète. C’est pourquoi les nouveaux modèles de TV Sony sont tous dotés de la fonction « Sound-from-Picture » Reality™, qui aligne la position du son sur les images à l’écran afin de fournir aux utilisateurs une expérience de visionnage à la fois unique et ultra-réaliste.

Pour les gamers qui seront bientôt amenés à passer aux consoles de jeu de prochaine génération, sachez que la série X90H est capable de prendre en charge, via les entrées HDMI, une fréquence d’images extrêmement élevée de 4K120fps, pour un temps de réponse incroyablement réduit, vous procurant ainsi une expérience de jeu encore plus extrême et plus intense. Les nouveaux téléviseurs 4K sont compatibles avec les toutes dernières normes en matière de jeux vidéos. Ils procurent aux gamers et aux passionnés de jeux une expérience de gaming nettement plus fluide et plus réactive, sans entrecoupages de scènes et sans le moindre flou dans les mouvements. Les tous derniers téléviseurs Sony sont équipés de la fonction BRAVIA Sync qui permet de reconnaître instantanément toutes les consoles de jeu et de faire basculer automatiquement le téléviseur en mode jeu.

Les nouveaux téléviseurs Sony donnent également accès à un mode Netflix parfaitement calibré. Le contenu Netflix est ainsi délivré en qualité studio et vous apporte, à domicile, une expérience de divertissement extraordinairement immersive.

La gamme 2020 des TV Sony repose sur le concept de design “Immersive Edge” qui optimise l’expérience immersive et dont le design minimaliste offre aux clients une expérience de visionnage considérablement améliorée et sans la moindre obstruction visuelle.

Les points forts de la nouvelle gamme X-Motion Clarity™: Cette technologie révolutionnaire de Sony affine l’action à l’écran en temps réel avec un taux de rafraîchissement tout simplement époustouflant qui est capable de vous délivrer une qualité de visionnage plus lumineuse et plus claire que jamais. Chaque « clignotement » est contrôlé individuellement, tandis que la luminosité est augmentée à chaque fois que cela est nécessaire, vous offrant une image à la fois fluide et ultra-réaliste à chaque niveau d’action.

W-Wide Angle X95H Expansion: La technologie X-Wide Angle permet de bénéficier de la présence d’un affichage aux couleurs vives, et ce sous n’importe quel angle. Elle permet à l’image de conserver une luminosité nettement supérieure par rapport à celle des téléviseurs LED conventionnels. Vous pourrez ainsi profiter d’un visionnage de qualité avec un contraste incroyable et percutant, et ce peu importe l’endroit où vous vous trouvez dans la pièce.

Fonctions mains libres X95H : Les téléviseurs à commande vocale de Sony vous apportent une expérience de visionnage beaucoup plus intelligente. En utilisant simplement votre voix, vous pourrez rechercher et visionner en toute facilité l’intégralité de vos films préférés, mais aussi faire défiler sur votre écran les tous derniers résultats sportifs ou encore la météo.

Android™ 9 Pie: La nouvelle gamme fonctionne sous Android™ 9 Pie: ce système d’exploitation permet aux utilisateurs de bénéficier d’un accès facile aux contenus, aux services et aux appareils via sa vaste plateforme. Les menus d’interface utilisateur et les commandes vocales d’origine de Sony ont également été améliorés pour une meilleure utilisation. Les fonctions étendues de commande vocale permettent aux utilisateurs d’utiliser l’option mains libres pour commander le téléviseur.

Connectivité facile avec la plupart des appareils : Grâce à sa compatibilité avec Google Home, il suffit de commander vocalement votre téléviseur et de lui demander de lancer par exemple des vidéos sur YouTube, de changer de chaîne ou même de baisser le volume. La présence de HomeKit et de AirPlay d’Apple, en plus de la prise en charge de Google Home permettent de connecter en toute transparence l’ensemble de vos appareils Apple (tels que les iPads et les iPhones), mais aussi Android.