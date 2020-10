Droits de douane sur le textile : avec la chute de la livre turque, retour à la case départ

Le soulagement aura été de courte durée. Au bout d’un bras de fer qui a duré un an, le Conseil de gouvernement avait approuvé l’amendement de l’accord de libre-échange (ALE) entre le Maroc et la Turquie. Pour le ministre du Commerce Moulay Hafid Elalamy, ce répit de cinq ans devait permettre à l’industrie marocaine de se mettre à niveau à travers la stratégie industrielle du “Made in Morocco”.

Un seul objectif : survivre

Sauf que dans un contexte international de plus en plus tendu, entre attitude belliciste de Recep Tayyip Erdogan et crise économique liée au Covid, la livre turque a perdu 25 % de sa valeur depuis le début de l’année. Victime collatérale de cette nouvelle donne, l’industrie marocaine du textile voit toutes ses mesures de protection réduites à néant avec la baisse de la devise turque.

Le textile marocain a particulièrement souffert de la concurrence…