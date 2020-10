Raja Aghzadi : “Il faut mettre en place une politique de santé adaptée au paysage cancérologique marocain”

Cancérologue, chirurgienne spécialisée dans le cancer du sein, Raja Aghzadi, qui a récemment été nommée à la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), compte une trentaine d’années d’exercice derrière elle, ainsi qu’un engagement sans relâche aux côtés de l’association Cœur de Femmes, qu’elle a fondée en 2005. Plus qu’un métier, la lutte contre le cancer du sein est une bataille sociale qu’elle mène avec expertise, passion et résilience. Pour TelQuel, elle explique les enjeux de l’“Octobre rose”, un mois de sensibilisation et de prévention contre le cancer du sein, et décrypte le paysage cancérologique marocain.

Nous sommes en pleine pandémie, et les chiffres ne font qu’augmenter. Comment se déroule la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein dans ces conditions?

Nous sommes face à…