Omar Isra : “Nous aspirons à la présence du nouveau parti RCD dans les conseils locaux et au Parlement”

Et un nouveau parti sur l’échiquier politique, un de plus. Il s’est donné comme nom le Rassemblement pour le changement démocratique (RCD), Agraw (le rassemblement, en amazigh) pour ses cofondateurs. La formation fait en cette rentrée politique ses dernières retouches en vue de se lancer dans l’arène en 2021, lors des prochaines élections législatives et communales. Un baptême de feu donc. Pour quelles ambitions et sous quelle identité politique ? Porte-parole du projet du RCD, Omar Isra se livre dans cette interview sur les centres de préoccupation du parti, sa filiation historique et sur ce qu’il compte apporter à un paysage politique quantitativement dense. TelQuel : Vous êtes déterminés à prendre part aux élections législatives et communales en 2021. Pour quelle couverture du territoire national, et pour quel…