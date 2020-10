Côte d'Ivoire, une campagne en trompe-l’œil sur fond de violences

La fumée s’échappe de la carcasse d’un autocar entièrement brûlé plus tôt dans la matinée. Les passants s’arrêtent pour le prendre en photo. Ce lundi 19 octobre, c’est ce qu’il reste d’une manifestation violente au carrefour de la Riviera II, situé dans la commune chic de Cocody, à Abidjan. À l’approche des élections présidentielles du 31 octobre, la tension commence à monter en Côte d’Ivoire. Le même jour, il y aurait eu un mort et une dizaine de blessés à Bounoua, ancien fief de l’ex-Première dame Simone Gbagbo, à 60 kilomètres de la capitale économique. Des affrontements auraient également eu lieu à Dabou, Divo et Yamoussoukro.

“Ils ont commencé à bouger les véhicules, brûler des pneus, lancer des bombes lacrymogènes…”

Fulgence*, Ivoirien de 20…