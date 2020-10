Vivo Energy Maroc soutient l’amélioration continue de la sécurité

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

La Journée de la Sécurité est l’occasion pour tous les employés et sous-traitants de Vivo Energy de recentrer leur attention sur l’importance de la sécurité. Cette année, l’événement est placé sous le thème “La sécurité : les actions comptent”. Les employés et les équipes sont invités à réfléchir à l’importance de la sécurité pour eux et à démontrer leur implication pour améliorer la sécurité sur leur lieu de travail.

Plus d’une centaine d’initiatives en matière de sécurité ont ainsi été recensées et mises en œuvre depuis le début de l’année. “Pour Vivo Energy Maroc, chaque jour représente une journée de la sécurité dans laquelle nous continuons à nous adapter à notre environnement sous toutes ses conditions. Le leadership en matière de sécurité est un rôle que nous jouons tous, et à travers des visites constantes sur le terrain, ainsi que des formations continues pour nos employés, nous faisons de la sécurité le cœur de nos activités”, a déclaré George Roberts, Directeur général de Vivo Energy Maroc.

Outre le partage par les employés de leurs initiatives d’amélioration de la sécurité, Vivo Energy Maroc a développé un programme d’activités varié, en présentiel et en virtuel. Ces visites ont pour but de sensibiliser l’ensemble des employés et sous-traitants de l’entreprise, à l’importance de garder la sécurité comme pionnier principal dans leurs activités.

La priorité de Vivo Energy Maroc a toujours été, la santé et la sécurité de ses employés, de ses clients et des communautés auprès desquelles ils exercent leurs activités. Cette priorité est d’autant plus difficile à réaliser dans le cadre de la COVID-19 qui a impacté le monde entier cette année. En effet, depuis le début de la pandémie, Vivo Energy Maroc a mis en œuvre une série de mesures de prévention et de protection en matière de santé et de sécurité au sein de ses stations-service Shell. L’objectif étant de minimiser le risque de contamination et d’offrir aux clients un passage en station sûr, qui répond aux normes de sécurité et d’hygiène.

M’hamed Cherqaoui, Directeur de la qualité, santé, sécurité, sûreté et de l’environnement pour Vivo Energy Maroc, a déclaré : “Nous avons pour ambition ultime de développer une culture de la sécurité aux meilleurs standards mondiaux, dans le cadre de laquelle la sécurité est entièrement intégrée aux méthodes de travail de toutes les parties prenantes de Vivo Energy Maroc. Notre Journée annuelle de la Sécurité est un moment privilégié permettant à toutes nos équipes de prendre le temps de réfléchir sur les raisons de l’importance de l’action.”

Vivo Energy poursuit ses efforts pour atteindre ses objectifs en termes de HSSEQ, afin de continuer à progresser pour devenir la société d’énergie la plus respectée du Maroc et d’Afrique.