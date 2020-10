Visa For Music maintient son édition 2020 du 18 au 21 novembre

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Voici six ans que Visa For Music grandit en présence des artistes, des professionnels et du public fidèle au rendez-vous. Cette année, malgré la pandémie de Covid-19, Visa for Music maintient son engagement et revient le temps d’une édition “déconfinée” qui se tiendra du 18 au 21 novembre 2020.

Les circonstances ne permettront pas la tenue de concerts en live, mais le festival sera l’occasion d’enregistrer des capsules vidéo pour une vingtaine de groupes marocains et résidents au Maroc. Des conférences, formations et ateliers seront organisés à Rabat, comme lors des précédentes éditions.

La crise que le monde entier traverse aujourd’hui oblige les artistes et les acteurs de la culture, dont nous faisons partie, à se réinventer et à trouver des nouveaux modes de travail, des nouveaux moyens de subsistance et de nouvelles façons d’être en lien avec le public, constituant de véritables changements de paradigme.

Visa For Music souhaite ainsi continuer à participer à la structuration et la professionnalisation de la filière musicale, au développement des industries culturelles et créatives, et à la création de valeur pour les artistes, en organisant une édition adaptée au contexte actuel et maintenue dans la résilience, “l’édition déconfinée”, dans le strict respect des mesures de prévention. Elle sera donc dédiée principalement aux artistes et professionnels marocains ou résidents au Maroc.

Suite à l’appel à candidatures lancé en février dernier, les artistes nationaux sélectionnés seront pris en charge à Rabat pour bénéficier d’un enregistrement de capsules vidéo réalisées par Visa For Music. Ceci, toujours dans le souci de favoriser et promouvoir le rayonnement et le développement des artistes marocains, d’autant plus nécessaire dans le contexte actuel difficile pour le secteur de l’industrie culturelle.

Tout en maintenant sa vocation de premier marché professionnel et festival des musiques du Maroc, d’Afrique et du Moyen-Orient, Visa For Music proposera trois journées de conférences pour débattre du rôle et du poids économique et social des industries culturelles et créatives, en présentiel pour les intervenants nationaux et quelques internationaux, avec une transmission digitale afin de permettre aux intervenants internationaux de participer également.

Par ailleurs, Visa For Music poursuivra sa mission auprès des jeunes professionnels, opérateurs culturels, et artistes marocains ou résidents au Maroc en proposant des formations et des ateliers (sur inscription, avec nombre strictement limité de présents) leur permettant de développer et de renforcer leurs capacités professionnelles et de faciliter ainsi leur insertion professionnelle, ou encore de les encourager sur la voie de l’entrepreneuriat dans le secteur de la culture.

Visa For Music accorde une importance particulière à respecter la parité, dans le choix des artistes, tant émergents que confirmés, et des intervenants ainsi qu’un équilibre territorial et des esthétiques musicales, en choisissant des artistes originaires de diverses régions du Maroc telles que Rabat, Skhirat, Témara, Casablanca, Oujda, Chefchaouen, Safi, Essaouira, Azilal, Kelaat Mgnouna, Boumalne Dades, Fnidq, Goulmim ou encore Agadir.

Anya, une structure culturelle en évolution malgré la crise

En plus de l’organisation et la production de Visa For Music, Anya, structure culturelle indépendante, propose différentes activités dans le secteur de la musique. À travers ses actions, Anya participe fortement au développement d’une industrie culturelle forte et durable pour le bénéfice des artistes et de la société dans son ensemble.

Plusieurs événements sur lesquels travaille Anya ont été suspendus suite à la pandémie. Malgré cela, l’équipe reste active et a pris le temps de développer divers projets, comme “la Scène Mobile”, projet itinérant ayant pour mission de contribuer au développement de la scène musicale au Maroc, et dont le concept sera présenté durant Visa For Music. Ainsi, elle sera disponible (quand les conditions sanitaires le permettront) au service des collectivités, des institutions, et des organisateurs de festivals.

De plus, Anya développe également un volet d’édition lié à la musique. Dans ce cadre, une nouvelle anthologie sur l’art de Rrways, voyage dans l’univers des musiciens itinérants amazighs, patrimoine très riche au Maroc, sera présentée avant la fin de l’année 2020.