SOFITEL met l’univers du raisin à l’honneur 

Les expériences locales, culturellement enrichissantes et proposées dans des conditions sanitaires optimales, sont en vogue cette année : Sofitel Hotels & Resorts invite ainsi ses clients à venir célébrer les Sofitel Grapes Days, vitrine mondiale de la gastronomie et du vin, du 1er septembre au 31 octobre 2020.

Avec ce programme international, Sofitel, ambassadeur de l’art de vivre à la française, rend hommage au vin et au patrimoine culinaire hexagonal à travers ses hôtels du monde entier, durant la période des vendanges. Cet évènement sera l’occasion pour les clients de vivre “The French Way” en toute authenticité, grâce à de magnifiques animations : dégustations, visites guidées de vignobles, accords mets-vins… Cette 9e édition témoignera de la passion de Sofitel pour l’œnologie à travers différents évènements qui inciteront les hôtes à faire de nouvelles découvertes audacieuses, à élargir leurs connaissances du vin et à en découvrir davantage sur leurs vins favoris, grâce aux œnologues et aux sommeliers de la marque.

Ambassadeurs de l’art de vivre à la française les adresses Sofitel du Maroc vous proposent une panoplie d’expériences autour du raisin, inspirée par la culture locale combinée à la gastronomie française, que vous soyez à Rabat, Casablanca ou Marrakech, des expériences à la fois authentiques et contemporaines vous y attendent.

Sofitel Rabat Jardin des roses

Le Sofitel Rabat Jardin des roses convie ses clients à vivre une immersion totale dans l’univers du vin entre art culinaire et contemporain. Au programme des expériences gustatives pour découvrir des saveurs inexplorées. Le restaurant gastronomique Le Golden Fish propose un menu original composé de mets autour du raisin imaginés spécialement pour l’occasion. Pour les amateurs de sucrés, les hôtes pourront se délecter de pâtisseries et viennoiseries au raisin lors du petit déjeuner ou à l’heure du Tea Time. L’hôtel invite également ses clients à goûter une interprétation authentique de l’art de vivre à la française, tous les dimanches autour d’un savoureux Grape Brunch, mais aussi toute la semaine à l’Amber Terrasse, en proposant des vins, champagnes et cocktails exceptionnels accompagnés d’encas à bas de raisins et d’une sélection de fromages.

Sofitel Casablanca Tour Blanche

Le Sofitel Casablanca Tour Blanche propose différentes dégustations pour explorer des cépages marocains et internationaux. Le Chef Redouane Mansouri et sa brigade ont élaboré des menus Grape Days à déguster au restaurant Brasserie La Tour. Pour les amateurs de Spa, Sofitel Spa propose des soins à base de raisin, notamment le soin revitalisant “Le Rituel”, un soin lift nourrissant pour le visage à base de raisins secs et de fleur d’oranger, suivi d’un massage à l’huile de pépins de raisin, car si le raisin ravit nos papilles, il est aussi une mine de bienfaits pour notre beauté.

Le Sofitel Marrakech comble toutes les envies !

Pour les nomades, l’hôtel propose de déguster de savoureux accords mets-vins, à travers une offre de Take-Away, pensés et conçus pour ravir tous les palais, comprenant les conseils du sommelier de l’hôtel Kamil Sbai, teneur du titre de “meilleur sommelier du Maroc”. Pour les amateurs ou amatrices de soins maison, l’hôtel proposera des vidéos Youtube en collaboration avec la Skin Care Guru Cassandra Bankson, de quoi expérimenter un soin du visage reluisant à base de raisin. Enfin, pour sortir de chez vous, rien de mieux qu’un rendez-vous gourmand au Sofitel Marrakech directement pour se délecter d’une sélection de vins exceptionnels, que ce soit autour d’un diner composé de quatre plats concoctés par le talentueux chef Ahmed Ed Deffa ou au So Lounge lors des happy hours tous les jours de 18 h à 20 h et des Ladies’ Nights, tous les jeudis pendant lesquelles les dames se voient offrir un cocktail à base de vin.

Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa

Le Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa quant à lui mettra en avant le vignoble de la région : Le Domaine du Val d’Argan. Les clients pourront découvrir et déguster les vins du domaine au bar du Tiki’so et au sein des différents restaurants. Pour affiner sa connaissance générale, l’hôtel invite à suivre sur ses réseaux sociaux une série de vidéos et jeux interactifs autour du raisin et de l’œnologie. Les internautes pourront découvrir l’histoire du vignoble, les cépages et même quelques conseils du propriétaire du domaine du Val d’Argan M. Charles Mélia à travers des interviews inédites.

Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa

Le Sofitel Agadir Thalassa sea & spa a créé cette saison un nouveau concept à l’occasion des Sofitel Grape Days : “Un Jour Un Vin”. L’adresse luxe d’Agadir convie ses clients à vivre un voyage des sens et découvrir les vins du monde en leur proposant chaque jour une nouvelle dégustation d’accords mets-vins. Face à l’océan, les épicuriens pourront se délecter de cuvées du terroir, mais aussi de vins internationaux accompagnés de mets qui raviront leurs palais. Une invitation à goûter l’art de vivre à la française tout en y imprimant une touche locale authentique.