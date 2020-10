Programme “MADAËF ECO6 Taghazout Bay Edition” : Signature d’une Convention avec les Partenaires Institutionnels de la Région Souss Massa

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ce partenariat vise à définir les modalités de collaboration et de coopération entre les différentes parties afin de promouvoir le programme auprès de l’ensemble du tissu économique local, d’accompagner les lauréats du programme dans la mise en œuvre de leurs projets, leur faciliter les procédures administratives pour la création d’entreprises et de les mettre en relation avec un réseau d’experts et de professionnels au niveau de la Région Souss Massa.

Pour rappel, MADAËF ECO6 Taghazout Bay Edition est un programme d’incubation et d’accélération d’entreprises à fort potentiel. Il vise le développement d’écosystèmes gravitant autour de la station touristique et le soutien de porteurs de projets ayant trait à l’animation touristique, la mise en valeur de l’artisanat local et des produits du terroir, l’innovation et le développement durable.

Les inscriptions sont actuellement ouvertes sur www.madaef-eco6.ma