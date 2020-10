Conrad Rabat Arzana ouvrira ses portes en 2021, dans le cadre du développement exclusif d’Arzana

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cet hôtel très attendu fera partie d’Arzana, un nouveau projet exclusif, situé à 15 kilomètres au sud-ouest de la capitale Rabat. Doté de résidences de luxe, Arzana offrira un emplacement exceptionnel afin que ses clients puissent s’immerger dans la beauté naturelle de la côte atlantique entourée de jardins verdoyants, de vues sur l’océan et de promenades panoramiques.

“Nous sommes ravis d’avoir signé un accord pour intégrer la marque de luxe Conrad à ce nouveau projet incroyable sur la côte atlantique du Maroc”, a déclaré Carlos Khneisser, vice-président du développement, Moyen-Orient et Afrique. “Ces dernières années, nous avons reconnu la significative opportunité de développer notre portefeuille au Maroc, où nous avons trois hôtels en opération et quatre hôtels en construction. Les voyageurs peuvent se réjouir de l’ajout d’une destination dans le portefeuille marocain croissant de Hilton avec cette propriété exceptionnelle de la marque Conrad.”

Doté de 120 chambres spacieuses, le Conrad Rabat Arzana offrira une vue spectaculaire sur l’océan depuis son emplacement surélevé en bord de mer, surplombant un calme lagon et une plage. Les clients pourront profiter d’un cadre à couper le souffle, tout en se délectant de mets d’inspiration locale dans l’un des deux restaurants, l’un ouvert toute la journée et l’autre de spécialités, ou bien en dégustant des boissons rafraîchissantes au bar du hall ou au bar de la piscine. L’hôtel sera également doté d’un spa et d’un salon entièrement équipés ainsi que plus de 600 mètres carrés d’espace événementiel comprenant une grande salle de bal et quatre salles de réunion.

Nils-Arne Schroeder, responsable mondial de Conrad Hotels & Resorts, a déclaré : “Je suis ravi que nous établissions une présence au Maroc avec notre première propriété Conrad – Arzana est le cadre idéal pour lancer la marque. Les propriétés Conrad du monde entier sont connues pour leur design contemporain, leurs destinations inspirantes et leurs innovations de pointe — et cette propriété ne fait pas exception. Elle sera sans aucun doute un ajout magnifique à notre portefeuille, rejoignant une collection d’hôtels et de complexes primés couvrant les cinq continents.”

Conrad Hotels & Resorts combine un design contemporain, des équipements sophistiqués et un service personnalisé pour offrir des expériences de voyage exceptionnelles dans des destinations telles que New York, Abu Dhabi, Londres, Istanbul et Hong Kong.

Pour plus d’informations sur le portefeuille de Conrad Hotels & Resorts, veuillez visiter www.news.conradhotels.com et www.conradhotels.com