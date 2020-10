À Ouarzazate, l’industrie du cinéma tourne au ralenti

Au pied du désert, Ouarzazate a réussi à travers les années à se forger une réputation au niveau international. Les studios de la région ont accueilli des films mythiques tels que Lawrence d’Arabie et Gladiator. En 2019, la ville a abrité 21 tournages internationaux avant que le Covid-19 ne vienne interrompre cette dynamique. En 2020, seules trois équipes étrangères ont tourné à Ouarzazate durant les trois premiers mois de l’année. Depuis l’annonce du déconfinement et l’autorisation de reprise des tournages, son activité s’est limitée à quelques tournages de séries marocaines. Des pertes colossales pour un secteur qui emploie jusqu’à 80.000 personnes entre techniciens, figurants, hôteliers et commerçants.

Un fonds pour sauver le secteur ?

Une situation qui préoccupe les différents acteurs de la ville, notamment le directeur de la Commission du film et de la promotion du tournage à…