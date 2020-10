Simulation : et si les élections de 2016 avaient été réformées ?

Cet éventuel changement pourrait se traduire par une redistribution des cartes au parlement et une reconfiguration de l’équilibre des forces politiques qui y siègent. À la demande de TelQuel, le centre de recherche Tafra a fait l’exercice d’imaginer les conséquences d’une telle réforme sur les résultats des élections législatives de 2016. À quelques mois des échéances électorales législatives et locales, les discussions sur le découpage électoral et le mode de scrutin refont surface. À raison d’ailleurs, puisqu’une modification des règles du jeu peut profondément changer la configuration du parlement et l’équilibre des forces politiques qui y siègent. Mais s’il n’est pas étonnant que chaque parti défende les règles qui lui assurent un maximum d’impact, les débats qui en résultent peuvent sembler inintelligibles. Aujourd’hui, l’on…