Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden obtient la certification Nettoyage et Désinfection SGS suite à un contrôle approfondi sur site 

Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden est fier d’annoncer l’obtention récemment de la certification Désinfection et Nettoyage contrôlée par SGS, la première société mondiale d’inspection, de vérification, de test et de certification.

La certification officielle Désinfection et Nettoyage contrôlée par SGS atteste que le Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden a répondu aux mesures de propreté, de désinfection et de sécurité les plus strictes. Celle-ci repose sur un test indépendant complet effectué par SGS qui comprend une première évaluation approfondie réalisée à distance pour s’assurer que l’hôtel a mis en œuvre chacune des 20 étapes du protocole, ainsi que les 10 étapes complémentaires spécifiques aux réunions et évènements, telles que le prévoit le Radisson Hotels Safety Protocol. Suite à cette première évaluation, un audit a été mené sur place ainsi qu’une inspection spécifique réalisée à l’aide des dernières technologies de contrôle.

Menés par des inspecteurs de SGS, les tests sur site en deux étapes incluent des tests in situ d’adénosine triphosphate (ATP) et de RT-qPCR. Ces deux méthodes de test sont essentielles pour confirmer que l’hôtel applique les mesures de nettoyage et de désinfection approfondies conformément au Radisson Hotels Safety Protocol.

Fabrice Castellorizios, Directeur Général de Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden a déclaré : « Nous restons engagés à garantir un environnement propre et sécurisé avec des normes d’hygiène maximales pour protéger nos clients, les membres de notre équipe et nos partenaires. Nous sommes heureux que SGS ait attesté la pleine conformité de tous nos protocoles de santé, de sécurité et de désinfection tels que décrits dans le Radisson Hotels Safety Protocol, qui comprend 20 étapes et un protocole de 10 étapes supplémentaires spécifiquement défini pour l’accueil des réunions et des événements. Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir à nouveau nos clients au Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden.

Le Radisson Hotels Safety Protocol définit des procédures de propreté et de désinfection approfondies, des protocoles optimisés, des conseils opérationnels et un processus de certification pour garantir la sécurité des membres de l’équipe et des clients. Le Radisson Hotels Safety Protocol a été élaboré en partenariat avec une équipe d’experts à la suite d’un examen approfondi de toutes les procédures de santé et de sécurité déjà en place afin de renforcer les directives rigoureuses d’assainissement, de propreté et de désinfection en vigueur dans les hôtels de Radisson Hotel Group dans le monde entier. Ces procédures complètes en matière de santé et de sécurité, ces protocoles améliorés et ces directives opérationnelles ont été adaptés en fonction des exigences et des recommandations locales, afin de garantir la sécurité et la tranquillité d’esprit des clients, du check-in au check-out.

Le Radisson Hotels Safety Protocol compte 20 mesures concrètes, ainsi qu’un protocole additionnel et spécifique pour les réunions et les événements.

Ces mesures comprennent:

Une augmentation de la fréquence de nettoyage et d’assainissement de toutes les zones de l’hôtel, en accordant une attention particulière aux objets qui sont souvent manipulés;

L’installation de stations avec mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de gants à l’entrée et dans les zones communes de l’hôtel;

Toutes les clés des chambres sont désinfectées et remises en toute sécurité lors du check-in;

Un système de check-out express est proposé aux clients pour réduire les contacts;

Les méthodes de paiement sans espèces sont disponibles et encouragées;

L’affichage des procédures de nettoyage et de désinfection sur les portes de chaque chambre;

Des programmes complets de formation à l’hygiène et à la prévention pour les collaborateurs;

Les collaborateurs recevront un équipement de protection individuelle, tel que des masques et des gants.

Radisson Hotel Group a récemment annoncé son soutien et son adhésion aux protocoles « Safe Travels » du World Travel and Tourism (WTTC), nouveaux cadre et label de l’industrie mondiale de l’hospitalité, afin d’assurer une plus grande harmonisation entre les destinations et les pays, et de fournir des conseils aux professionnels du voyage, aux opérateurs et aux voyageurs sur la nouvelle approche de la santé et de l’hygiène dans le monde post-COVID-19.