OUVERTURE DES COMMANDES NOUVELLE C3 :  PERSONNALITÉ ET CONFORT AU PRIX DE LANCEMENT A PARTIR DE 153 900 DH

Dévoilée début février, la Nouvelle Citroën C3 est désormais disponible à la commande au Maroc.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

∙ Nouvelle C3 cultive sa différence avec sa personnalité haute en couleurs et son confort inégalé.

– Design: Une nouvelle face avant plus affirmée, inspirée des derniers concept cars, équipée de nouveaux projecteurs à LED. Un potentiel de personnalisation accru pour réaliser la voiture à son image en proposant: 97 combinaisons extérieures, 3 stickers de toit inédits, 2 nouvelles jantes, 3 ambiances intérieures dont 2 nouvelles et de nouveaux dessins d’Airbump® .

– Confort: Une expérience de confort à bord augmentée grâce aux nouveaux sièges Advanced Comfort. Le meilleur des aides à la conduite avec des technologies et services connectés dans l’air du temps pour faciliter la vie au quotidien.

∙ Best-seller de la Marque ayant séduit plus de 750 000 clients depuis fin 2016, la Nouvelle C3 présente un look moderne, frais et protecteur. Inspirée par les usages de chacun, elle fait évoluer sa gamme pour apporter la réponse la plus adaptée à tous.

Pour les particuliers

– Nouvelle gamme : la montée en gamme en termes de style et d’équipements s’articule désormais autour de 2 versions : Feel Pack (new) et Shine. Une nouvelle montée en gamme plus progressive, facilitant sa lecture et son adaptation aux attentes clients.

– Pour les professionnels :

Nouvelle C3 dispose également de la version Business, parfaitement calibrée pour le marché des flottes.

∙ Avec sa motorisation thermique efficiente 1,6 HDi 92 chevaux, Nouvelle C3 conjugue performances élevées et émissions contenues.

UNE MONTEE EN GAMME PLUS LISIBLE

Pour les particuliers

∙ Une montée en gamme plus progressive et plus lisible pour faciliter le choix des clients et mieux répondre à leurs attentes. Elle est clairement identifiable en termes de style et met en avant des équipements utiles au quotidien.

∙ Un choix parmi deux versions: Feel Pack et Shine,

– La version Feel pack propose désormais le régulateur limiteur de vitesse, la tablette tactile 7’’ avec Mirror Screen, les rétroviseurs rabattables électriquement, les projecteurs antibrouillard, la climatisation automatique, les enjoliveurs 3D 16’’ STEEL & DESIGN, les projecteurs à LED, les nouvelles ambiances Techwood & Emeraude et les Airbump®

– La version Shine inchangée embarque les jantes alliage diamantées 16’’ MATRIX, le radar et caméra de recul, l’allumage automatique des feux et les essuies glaces automatiques.

Pour les professionnels

La gamme C3 est étoffée par une version Business réservée aux entreprises avec des équipements utiles comme le régulateur limiteur de vitesse, la tablette tactile 7’’ avec Mirror Screen et les sièges Citroën Advanced Comfort.

TECHNOLOGIE UTILE AU CŒUR DU SEGMENT

Nouvelle C3 est équipée de technologies dans l’air du temps qui simplifient l’usage au quotidien

3 aides à la conduite utiles au quotidien

– Alerte de franchissement involontaire de ligne: de série dès la version Business

– Caméra de recul: de série dès la version Shine

– Régulateur-limiteur de vitesse: de série dès la version Business

Technologies de connectivité

Tablette tactile 7’’ avec Mirror Screen compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto, permet de connecter un smartphone et de dupliquer son écran sur celui du véhicule (fonctionnalités de conduite).

AGILITÉ ET MOTORISATION DERNIÈRE GÉNÉRATION

Particulièrement agile grâce à son diamètre de braquage de 10,7m, Nouvelle Citroën C3 mesure 3,99m et offre une compacité optimale en zone urbaine. Son moteur Diesel boite manuelle 1,6 HDI 92 chevaux permet à C3 de proposer au cœur du marché une grande polyvalence et de couvrir la grande majorité des besoins.