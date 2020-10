Liquidation des retraites : un accord obtenu à la Chambre des représentants

Une réunion s’est tenue mercredi 15 octobre entre le président de la Chambre des représentants Habib El Malki, les présidents des groupes et du groupement parlementaire, et des responsables de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), au sujet de la liquidation du régime de retraite des parlementaires.

“Faisant suite au débat national sur les retraites des membres de la Chambre des représentants entre ses différentes composantes, dans un esprit de réalisme afin de clore ce dossier, le président de la Chambre, la présidente et les présidents des groupes et du groupement parlementaires ont convenu d’entamer la mise en œuvre des mesures de liquidation définitive de ce régime de retraite, en coordination avec les organes de la Chambre, et d’élaborer un cadre juridique à cet effet”, indique un communiqué de la première chambre.

Habib El Malki s’est félicité de la tenue de cette rencontre en vue de prendre connaissance des données relatives à la gestion du dossier des retraites des parlementaires, qui se heurte à un véritable blocage depuis 2017. Pour rappel, la Commission des finances de la Chambre des représentants avait examiné le 13 octobre une sixième proposition de loi relative aux retraites des parlementaires.

Des responsables chargés de gérer ce régime ont ensuite présenté un exposé détaillé sur les retraites des parlementaires ainsi que les dispositions de la convention au terme de laquelle la Chambre confère à la CDG la responsabilité d’en assurer la gestion.

(avec MAP)