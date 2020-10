10.000 mosquées autorisées à rouvrir ce vendredi

Les mosquées rouvrent progressivement leurs portes. Dans un communiqué diffusé ce mardi 13 octobre, le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce qu’un total de 10.000 mosquées pourront ouvrir leurs portes aux fidèles à compter du vendredi 16 octobre. Elles pourront accueillir la prière du vendredi ainsi que les cinq prières quotidiennes.

Au mois de juillet, le ministre Ahmed Toufiq avait annoncé la réouverture de 5000 mosquées, mais celles-ci ne pouvaient pas ouvrir le vendredi. Cela signifie donc que son département vient d’annoncer l’ouverture de 5000 lieux de culte supplémentaires à compter de ce vendredi.

Le ministère des Habous et Affaires islamiques précise que les mesures de précautions sanitaires seront mises en œuvre au sein de ces mosquées et qu’il suivra l’évolution de la situation épidémiologique au niveau national et local.