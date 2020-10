Un jardin, une histoire : la réhabilitation du Parc de l’Hermitage à Casablanca, racontée par Hassan Darsi

Nous sommes en 2002. C’est sur l’invitation d’un ami que Hassan Darsi découvre le Parc de l’Hermitage, à Casablanca. L’artiste et fondateur de l’association La Source du lion sort “estomaqué” de cette visite. Débris, poubelles… l’état du lieu, abandonné, est catastrophique. L’artiste décide de prendre les choses en main et de dénoncer la situation à travers une œuvre qui prendra deux ans à plusieurs collectifs. La maquette du parc délabré, exposée à la Villa des Arts en avril 2003, fait alors beaucoup de bruit, à tel point que le wali de l’époque s’empare du problème et lance des travaux de nettoyage ainsi qu’une réhabilitation du jardin.

