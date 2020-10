Frustration du Polisario et tensions dans la zone tampon : comment la situation au Sahara a évolué l’année passée

C’est l’un des rapports les plus attendus de l’année du côté de la diplomatie marocaine. Signé au nom du secrétaire général de l’ONU, il est le résultat des efforts conjoints des fonctionnaires onusiens du département de maintien de la paix (DPKO), de celui des affaires politiques (DPPA) et du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR). Basé sur les observations de Mission des Nations unies au Sahara (Minurso), le rapport du secrétaire général de l’ONU sur la situation au Sahara n’a pas baissé en consistance cette année (18 pages), malgré la pandémie de coronavirus. Bien avant sa présentation aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU, le texte, comme le veut la tradition diplomatique, a sans doute déjà fait l’objet de nombreuses tractations entre diplomates et fonctionnaires onusiens.