Le Covid sans stress

L’infiniment petit, un virus, a mis à rude épreuve nos nerfs et ceux de l’humanité entière et a bousculé beaucoup de nos certitudes.”

Ressources en soi

Incertitude générant tout un spectre d’émotions allant du stress à l’angoisse, insomnie, troubles obsessionnels compulsifs, voire syndrome de stress post traumatique… Les manifestations de la perturbation mondialement occasionnée sont nombreuses. Spécialistes de thérapies cognitives et comportementales, Jamal Chiboub et Nadia Kadiri font, dans ce petit manuel, le tour de ces troubles de la santé mentale, qu’ils expliquent et permettent de reconnaître. Ils proposent également des moyens de prévention et de soulagement.

Leur approche de la pandémie s’inscrit dans une analyse globale de son histoire, depuis son apparition en Chine, quand elle était alors perçue comme très lointaine, jusqu’au bouleversement de nos vies imposé par le…