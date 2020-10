La MGPAP veut tourner la page Abdelmoumni, les élections contestées

Après des années d’oppression, d’autoritarisme et de mauvaise gestion, la MGPAP aspire enfin à plus de démocratie dans la gestion interne et plus de transparence vis-à-vis de ses adhérents », profère un cadre à la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP). Aux sources de cet optimisme, l’organisation des élections des délégués des adhérents de la mutuelle du 28 septembre au 2 octobre. Un exercice « démocratique » qui se déroule sur fond de conflit entre la Fédération démocratique du travail (FDT), bras syndical de l’USFP, et le ministère du Travail.

Un nouveau Conseil d’administration

Flash-back. Le 9 octobre 2019, le ministère du Travail avait publié un communiqué annonçant l’éviction de Abdelmoula Abdelmoumni, alors président de la MGPAP, et la dissolution de…