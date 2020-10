Houda Farrahe, actrice de son destin

A bonne école

C’est dans la ville ocre que Houda Farrahe grandit et obtient son baccalauréat en sciences mathématiques, au lycée Abou Abbas Sebti. Elle entame des études d’ingénierie, une évidence pour la benjamine qui a vu ses trois frères suivre le même chemin. Lauréate de la première promotion de l’École des Arts et Métiers de Meknès, en génie industriel et productible, Houda Farrahe rejoint en 2002 l’équipementier automobile mondial Valéo pour faire partie de la première équipe de son bureau d’études au Maroc. A l’époque, l’industrie automobile nationale se hissait à des niveaux de croissance plus soutenus. “C’était une fierté pour moi de rejoindre cette équipe, le Maroc passait ainsi de la simple main d’œuvre dans l’automobile à de l’ingénierie et à plus de valeur ajoutée”, se remémore-t-elle. Trois années plus tard, elle rejoint le spécialiste…