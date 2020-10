Donald Trump annonce qu'il a été testé positif au Covid-19

Cette annonce est un véritable coup de tonnerre à un mois de l’élection présidentielle où il briguera un second mandat de quatre ans face au démocrate Joe Biden. Elle pose une myriade de questions sur la suite de la campagne. « Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs au Covid-19« , a tweeté le président de la première puissance mondiale, âgé de 74 ans.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020