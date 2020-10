Anissa Jalab, la Marocaine qui gère la carrière de Damso

Le 15 septembre, Kinshasa accueillait le rappeur Damso en héros national. L’artiste belge d’origine congolaise, 28 ans, retrouvait sa ville natale pour célébrer la sortie de son quatrième et très attendu album, QALF, dévoilé deux jours plus tard. Dans les images de liesse diffusées par les médias spécialisés, l’on aperçoit une femme, fuyant les caméras, mais bel et bien érigée comme maîtresse de cérémonie. Elle, c’est Anissa Jalab, celle qui gère la carrière de Damso depuis 2015. En quelques années, elle s’est imposée comme l’une des managers les plus en vue de la scène rap francophone. Son dernier fait d’armes : le séjour congolais. “C’était un moment magique, confie-t-elle au bout du fil. On a vécu une sortie historique pleine d’émotions tellement positives”. Batterie désormais rechargée, retour donc à Bruxelles pour cette femme de l’ombre que rien ne prédestinait à murmurer aux oreilles…