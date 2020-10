Khadija Rouggany : "Il faut une loi autonome pour éradiquer la violence à l'égard des femmes"

Dans son Rapport national 2020 sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) tels que définis par l’ONU, le HCP s’est penché dans un chapitre sur l’évolution des violences faites aux femmes entre 2009 et 2019. Alors que l’instance note « des progrès » consentis au Maroc en matière d’égalité des sexes et « un cadre juridique favorable à la parité et à la non-discrimination basée sur le genre », qu’en est-il dans les faits ?

Malgré une « tendance à la baisse » des violences faites à l’égard des femmes, on observe une hausse de certains types de violences, notamment économiques et sexuelles, dont la prévalence est passée respectivement de 8 à 15 % et de 9 à 14 % entre 2009 et 2019, ainsi que des violences physiques en milieu rural, passées de 9 à 13 %. On note également que la violence conjugale reste la plus marquée, 5,3 millions de femmes en étant victimes au Maroc, dont 43 % sont victimes de violences psychologiques.

Toujours d’après le rapport, « en 2019, la proportion de femmes et de filles âgées de 15 à 74 ans victimes de violences sexuelles infligées au cours des 12 mois précédents par une personne autre que leur partenaire intime a connu une augmentation de 4 points, soit de 4,3 % à 8,5 % » entre 2009 et 2019. Donnée inquiétante, 10,5 % de ces agressions sexuelles ont lieu sur le lieu d’enseignement ou de formation, notamment en milieu rural.

Ces chiffres sont d’autant plus alarmants que la loi 103-13 sur la lutte contre les violences faites aux femmes, censée garantir un cadre juridique efficace pour les femmes victimes de violences, est vivement critiquée depuis son entrée en vigueur en septembre 2018. Les associations et militants déplorent le fait que sa mise en application sur le terrain soit difficile voire impossible, et dénoncent l’absence de volonté politique sur ce sujet.

Pour Khadija Rouggany, avocate au barreau de Casablanca et militante pour les droits des femmes, plus qu’une refonte de la loi, c’est l’élaboration d’une nouvelle loi autonome qui permettrait de renforcer le dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes. Entretien.

TelQuel : Le rapport du HCP montre une baisse du taux de prévalence de la violence à l’égard des femmes entre 2009 et 2019. Les chiffres restent pourtant édifiants. Comment expliquer les difficultés à mettre en place une vraie politique de lutte contre ces violences ?

Il faut une vraie volonté d’éliminer ces violences faites aux femmes, et malheureusement nous n’avons pas cette volonté. Nous n’avons pas de politique publique, il n’y a pas de coordination entre les ministères. L’approche genre n’est pas prise en compte dans les hôpitaux, les commissariats de police, les tribunaux et même dans les médias. On ne peut pas attendre un changement culturel, politique, pour agir.

Le code pénal date de 1962, époque à laquelle nous n’avions pas les mêmes priorités. On réclame un changement radical et profond de ce code pénal, non seulement de ses articles mais aussi de sa philosophie. Aujourd’hui, les droits de la personne n’ont pas d’importance chez le législateur pénal marocain. Avec des associations de lutte pour les droits des femmes, nous avions présenté une vision basée sur l’approche genre pour garantir la justice pénale et lutter contre l’impunité dans ce domaine-là. Malheureusement, on a eu la loi 103-13. C’est certes un acquis mais cette loi est très faible, elle ne protège pas les femmes, et en plus de ça, elle est très mal appliquée.

On remarque une nette hausse des violences économiques et sexuelles, alors que les violences physiques et psychologiques sont en légère baisse. De quoi cela est-il représentatif ?

Il y a une crise économique, une vulnérabilité, surtout chez les femmes, c’est d’ailleurs prouvé dans des rapports nationaux et internationaux. Il est donc normal que la violence économique augmente d’autant plus que les femmes qui sont indépendantes financièrement sont une minorité dans la société. Et cette vulnérabilité économique favorise les autres violences.

Concernant les violences sexuelles, c’est quelque chose encore tabou dans la société marocaine. L’efficacité du système judiciaire est aussi à mettre en cause : les lois et leurs mauvaises applications favorisent la hausse des violences sexuelles. Concernant le viol, la loi marocaine est sévère, mais il y a un problème : dans le code pénal, cet acte porte atteinte aux mœurs et à la société et non aux droits de la personne, c’est déjà un point de départ problématique.

Comment améliorer la loi 103-13 pour qu’elle puisse être réellement mise en application ?

La manière dont cette loi est structurée ne reflète aucune vision pour éradiquer la violence à l’égard des femmes. L’amélioration de la loi 103-13 est donc très difficile. Pour nous, il faut une loi autonome, qui n’a rien à voir avec le code pénal. Il faut élaborer un autre projet et prendre en considération les recommandations des associations des droits des femmes, une loi globale comprenant plusieurs dimensions : la prévention, la protection, la pénalisation, la prise en charge des femmes victimes de violences.