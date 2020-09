Pour éviter la double épidémie, la Santé veut lancer une campagne massive de vaccination contre la grippe

Pour éviter une saturation des services hospitaliers et une aggravation des cas avec le coronavirus, le lancement d’une vaccination massive contre la grippe est prévu par le ministère de la Santé. Les détails.

À l’approche de l’hiver, va-t-il falloir se faire vacciner massivement contre la grippe saisonnière, à un moment où l’on craint le plus un fort rebond de l’épidémie de coronavirus ? Pour le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, la mesure est sur la bonne voie. “Cette année, nous allons le faire en masse”, a-t-il expliqué, ce mercredi 29 septembre, sur les ondes de Radio 2M, sans donner plus de détails sur le nombre de personnes concernées par cette vaccination. On aurait presque tendance à l’oublier par les temps qui courent, focalisés sur la recherche du fameux remède contre le coronavirus, mais la fin d’année rime avec le retour de la grippe saisonnière. Une maladie d’apparence bénigne qui, pourtant, entraîne jusqu’à un milliard de cas graves dans le monde, d’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et causerait la mort de 290…