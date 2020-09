Nestlé nomme Rémy Ejel Chairman & CEO pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Nestlé annonce la nomination de Mr. Rémy Ejel au poste du Chairman & CEO pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Middle East and North Africa – MENA), qui prend effet à compter du 1er septembre 2020. Nestlé MENA emploie plus de 15 000 personnes dans 19 pays, opère 25 usines réparties dans la région, et a atteint un chiffre d’affaires annuel de près de 3 milliards USD en 2019.

« J’ai l’honneur de travailler avec une équipe solide, avertie et passionnée », a noté Ejel suite à sa nomination. « Nous sommes engagé à instaurer un climat de confiance avec les consommateurs, les partenaires et les parties prenantes, en réalisant notre dessein ambitieux d’améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain. »

Ejel a rejoint Nestlé en Arabie saoudite en 1998. Avant d’être nommé à ces nouvelles responsabilités, il occupait divers postes de direction dans différents marchés et pays au fil des ans. En 2007, il a assumé le rôle d’assistant directeur régional de la zone Asie Océanie et Afrique au siège de Nestlé en Suisse, soutenant tous les pays africains pendant quatre ans, avant de revenir au Moyen-Orient en tant que Business Executive Officer Confectionery. En 2013, il a été nommé Directeur Général pour l’Arabie Saoudite, où sa passion pour les gens et son attitude entreprenante ont fourni à Nestlé Arabie Saoudite des opportunités d’accélérer son changement transformationnel pour devenir une organisation hautement performante.

En 2016, Ejel a été nommé Chairman & CEO de la région Afrique australe où il a dirigé à bonnes fins la mission de développement des affaires. Il y a deux ans, il a été nommé Chairman & CEO de la région Afrique Centrale et de l’Ouest, générant des résultats impressionnants dans un marché de 25 pays, très complexe et varié. Il a promu un ensemble de valeurs telles que l’esprit d’équipe, le renforcement des capacités et le développement des talents locaux au sein de l’organisation. Ejel saît unir les gens derrière des objectifs communs. Il est un leader respectueux qui valorise les différences chez les individus et entre les cultures.

Ejel se décrit comme un méditerranéen dans l’âme qui tient à plusieurs pays par ses racines et détient la double nationalité libanaise et française. Titulaire d’une licence en Marketing de la « Lebanese American University », Ejel est âgé de 50 ans, marié et père de deux fils.